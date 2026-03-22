Memphis sente incômodo na coxa e é substituído no primeiro tempo de Corinthians x Flamengo

Memphis Depay não ficou em campo por muito tempo no empate entre Corinthians e Flamengo, por 1 a 1, na noite deste domingo (22), na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. Isso porque o camisa 10 sentiu um incômodo na coxa direita e precisou ser substituído na partida.

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➡️ Corinthians e Flamengo empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado pelo Brasileirão

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, justamente após o gol de empate do Alvinegro. O holandês fez um lindo passe no início da jogada que terminou com bola na rede de Yuri Alberto e, na sequência, caiu no gramado pedindo a substituição, com incômodo aparentemente muscular na coxa.

Dois minutos depois, ao demonstrar dores, Memphis deu lugar a Garro, que entrou no meio-campo do Corinthians. No momento, o jogador foi direto para o vestiário.

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Imagens da transmissão da partida, pelo Premiere, flagraram a frustração do atacante ao deixar o gramado da Neo Química Arena.

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