O meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro, suscitou questionamentos sobre sua permanência no Cruzeiro após dar respostas enigmáticas na zona mista de São Paulo x Cruzeiro em amistoso nos Estados Unidos. Em coletiva de imprensa pós-jogo, o jogador reconheceu ter recebido propostas para deixar o Cruzeiro. A atitude foi criticada pelos jornalistas da TNT Sports que trabalhavam na transmissão.

Matheus Pereira comemora gol marcado pelo Cruzeiro no Brasileirão 2024 (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Durante a transmissão do jogo, Jorge Iggor e VSR, jornalistas da TNT Sports, analisaram as declarações do atleta, destacando sua reação enigmática quando questionado sobre sua dedicação ao Cruzeiro.

- Em duas oportunidades nessa entrevista, o Matheus Pereira falou de não saber o dia de amanhã. Aí no final, na última pergunta, ele vai embora. A repórter pergunta: ‘Sua cabeça está aqui no Cruzeiro?’. Ele dá uma risadinha, não responde e vai embora. Estranho o tom, hein, VSR? - indagou Jorge Iggor.

- A construção da resposta estava em relação aos reforços e em dois momentos ele falou o famoso ‘a gente não sabe o dia de amanhã, o futebol é dinâmico’. E depois a repórter perguntou a última vez e ele dá essa risadinha e não responde. A gente sabe que teve o interesse do Palmeiras no Matheus Pereira. A resposta do Cruzeiro foi: ‘Está bem, pague aí 25 milhões de euros, que a gente começa a conversar’. Agora não sei muito bem como interpretar essas duas respostas do Matheus - respondeu VSR.

Desde julho de 2023, Matheus Pereira tem sido uma peça chave para o Cruzeiro, com contrato vigente até junho de 2026. A diretoria do clube, firme em sua posição, indicou que não aceitaria ofertas menores que 25 milhões de euros pelo camisa 10. Com quase duas temporadas em Belo Horizonte, o meio-campista contribuiu com 13 gols e 16 assistências em 75 jogos.