Atitude de jogadores do Flamengo na Libertadores choca web: 'Não cola mais'

O Flamengo conseguiu mais uma classificação histórica para a Libertadores e vai enfrentar o Palmeiras no dia 29 de novembro, em Lima. Uma atitude de jogadores do Rubro-negro, nesta quarta-feira (29) causou choque nas redes sociais.

Com um El Cilindro lotado e clima de guerra, todos imaginavam que os atletas rubro-negros entrariam nervosos em Avellaneda. Para a surpresa dos torcedores, alguns atletas entraram em campo rindo na decisão do Flamengo na Libertadores.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e deixou muitos torcedores em choque. Além da comemoração da classificação do Flamengo na Libertadores, essa cena deixou muitos rubro-negros enlouquecidos. Veja o vídeo e os comentários abaixo:

Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025













Veja cena de jogadores do Flamengo na Libertadores e reação da web

Rubro-Negro na grande decisão

O Flamengo está novamente na decisão da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (29), o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Racing, em Buenos Aires, e garantiu a classificação graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã. Com o resultado, o clube carioca volta a disputar a final do principal torneio sul-americano após duas temporadas de ausência.

A equipe do Flamengo chega à sua quarta final de Libertadores desde 2019 e sonha com o quarto título continental. A grande decisão será realizada no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

O adversário do Flamengo na Libertadores será o Palmeiras, que virou de maneira histórica o confronto contra a LDU. Depois de perder por 3 a 0, na ida, o Verdão fez 4 a 0 no Allianz Parque e garantiu uma final brasileira.