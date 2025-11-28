Zubeldía dá pistas do time do Fluminense para enfrentar o Vasco

O técnico Luis Zubeldía evitou revelar a escalação do Fluminense para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, mas deixou sinais claros sobre como pretende conduzir a preparação da equipe. Na coletiva após a goleada sobre o São Paulo, o argentino afirmou que ainda não definiu o time e reforçou que não pretende expor informações ao rival. A única certeza é a ausência de Canobbio, suspenso.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Questionado se já tinha a equipe montada para o clássico, Zubeldía tratou de cortar qualquer possibilidade de antecipação, ,as não deixou de admitir que o time já tem uma base e clara e que qualquer um pode identificar o padrão buscado.

— Para que vamos dar informação ao futuro rival? Imagina que eu diga: 'o time vai ser assim, assim, assim'. Não… eu não sei. Claro que, se você analisar o Fluminense dos últimos jogos desde que estou aqui, mais ou menos você projeta um possível time. Você, eu, Diniz, qualquer um pode projetar uma equipe.

continua após a publicidade

O treinador reforçou que o planejamento será construído ao longo dos próximos dias, com foco no descanso imediato e em semanas de treinamento organizadas etapa por etapa. Apesar da cautela, Zubeldía confirmou que terá um desfalque certo no clássico. Canobbio está suspenso no primeiro jogo da semifinal e também não poderá atuar contra o Grêmio, pelo Brasileirão, por cumprimento de cartões.

— Acho que o mais saudável hoje é pensar em descansar amanhã, voltar a treinar no sábado, no domingo projetar o jogo, na segunda fazer o pré-jogo e na terça-feira jogar. E assim seguir: pensar no que está pela frente, paralelo à semifinal, mas mantendo o foco na partida do momento. Por ora, o Canobbio, é verdade, não pode jogar a partida com o Vasco. Agora, na última hora, também não pode jogar com o Grêmio. Cada partida vai nos dando alguma informação.

continua após a publicidade

➡️Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).