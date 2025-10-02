Escalação do São Paulo: Crespo muda time e improvisa contra o Fortaleza

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Fortaleza. O jogo acontece nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, às 19h30, na Arena Castelão. A partida vale pela 26ª rodada do Brasileirão.

Do lado do Tricolor Paulista, a principal mudança está na defesa. Sem Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Rafael Tolói, o time tem apenas Sabino disponível e a novidade de Isac, de Cotia, relacionado pela primeira vez. Diante do quadro, Hernán Crespo improvisou totalmente na zaga. No caso, com Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino.

Além disso, o retorno de Oscar chama atenção. Recuperado de três fraturas nas vértebras, o meia volta a integrar a equipe, ainda que não inicie entre os titulares.

No meio-campo, Cedric, Pablo Maia, Bobadilla, Wendell e Rodriguinho completam a formação. Tapia e Rigoni fecham o ataque.

O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Sport, em casa, pela Série A. O São Paulo, na mesma rodada, recebeu o Ceará e perdeu por 1 a 0.

Partida entre São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão 2025 no primeiro turno (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo é formada Rafael; Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino; Cedric, Pablo Maia, Bobadilla, Wendell e Rodriguinho; Tapia e Rigoni.

E o Fortaleza?

O Fortaleza chega escalado com Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Herrera.

Momentos de Fortaleza e São Paulo

O Fortaleza entrará em campo nesta quinta-feira tentando uma reação na luta contra o rebaixamento. A equipe está em 19º lugar na tabela da Série A, com 21 pontos. O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 28. Em seu jogo anterior, o Leão derrotou o Sport por 1 a 0.

O São Paulo é o oitavo colocado neste Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O time vem de derrota por 1 a 0 para o Ceará - foi o quarto resultado negativo em sequência na temporada.