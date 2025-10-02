Expulsão? PC Oliveira bate o martelo sobre lance polêmico em Fortaleza x São Paulo

O primeiro tempo do confronto entre Fortaleza e São Paulo, desta quinta-feira (2), no Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Aos 21 minutos, o atacante Rigoni foi expulso por uma entrada acima do tom em Deyverson.

O lance aconteceu no meio de campo. Na ocasião, os dois atletas disputavam a bola, mas o atacante do São Paulo chegou com a sola da chuteira, que atingiu o adversário. Em campo, Anderson Daronco não aplicou o cartão vermelho, mas a decisão foi revertida com o auxílio do VAR.

Durante a transmissão da partida, pelo Premiere, o narrador André Felipe expôs a opinião do especialista Paulo César de Oliveira. O ex-árbitro concordou com a interferência do VAR no lance e com a aplicação do cartão vermelho para Rigoni.

- Nosso especialista Paulo César de Oliveira afirma que este lance é para expulsão. A chegada do Rigoni acima da linha do tornozelo em Deyverson. Anderson Daronco analisa as imagens do VAR - disse o narrador.