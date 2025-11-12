Com desfalques, Fortaleza está escalado para visitar o Atlético-MG

O Fortaleza está escalado para o duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (12), na Arena MRV, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Martín Palermo terá desfalques importantes no confronto, que vale pela 16ª rodada.

O Tricolor do Pici vem de um empate por 2 a 2 com o Grêmio, em casa, pela Série A. O Galo visitou o Sport em tal rodada e venceu por 4 a 2.

Palermo não terá o zagueiro Brítez, o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Adam Bareiro, já que o trio está suspenso. Além deles, o zagueiro Kuscevic é desfalque porque está com a seleção do Chile.

Assim, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Deyverson e Breno Lopes.

Do outro lado, o Atlético de Jorge Sampaoli vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Hulk, Rony e Dudu.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FORTALEZA

16ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de novembro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Igor Gomes e Bernard; Hulk, Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.

FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.