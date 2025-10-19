Torcedores do Palmeiras apontam culpado por gol do Flamengo: ‘Não pode’

Muitos torcedores do Palmeiras apontaram um culpado para o gol sofrido para o Flamengo no jogo decisivo no Maracanã. Até aqui, os clubes vão empatando em 1 a 1, e mantendo a estrutura da tabela do Campeonato Brasileiro.

Com apenas 10 minutos de jogo, a defesa do Palmeiras vacilou, e o Flamengo não perdoou. Depois de um belo passe de Rossi, Pedro girou em cima de Bruno Fuchs e achou um lindo passe para Arrascaeta, que deslocou Carlos Miguel.

Para muitos torcedores do Palmeiras nas redes sociais, o culpado pelo gol do Flamengo foi Bruno Fuchs. O zagueiro levou o giro do camisa 9 rubro-negro antes do passe para Arrascaeta. Veja o lance e a repercussão abaixo:

Arrascaeta comemora gol em Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja gol do Flamengo contra o Palmeiras e repercussão

Jogo pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Rubro-Negro vencer o Verdão, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.