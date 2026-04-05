Atitude de Abel Ferreira chama atenção em Bahia x Palmeiras: 'Não aprende'

O Palmeiras está vencendo o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, pela pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ocasião, o técnico Abel Ferreira voltou a ser amarelado em uma partida do alviverde.

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A punição do português aconteceu após uma discussão com o árbitro Lucas Casagrande. O conflito aconteceu após mais uma reclamação do treinador na partida, porque o Abel queria uma falta no atacante Flaco López no meio do campo, mas a arbitragem mandou seguir.

Nas redes sociais, torcedores repercutiram a atitude do técnico português. No Brasileirão de 2026, o comandante já foi expulso duas vezes.

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Veja os comentários:

Como chegam os times:

Texto de: Rafaela Cardoso.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 22 pontos, e tem três de vantagem na ponta da tabela. Para a partida contra o Bahia, o técnico Abel Ferreira, que retornar após cumprir suspensão, tem dúvidas em relação ao ataque, já que o centroavante Vitor Roque, que se recupera de dores no tornozelo esquerdo, ainda deve seguir como baixa.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Caso o camisa 9 siga como desfalque, a tendência é que a comissão técnica mantenha a mesma base da equipe que venceu o Grêmio no meio da semana, com alteração na zaga, já que Gustavo Gómez deve retornar após ser poupado, e na lateral-esquerda, com a entrada de Arthur em razão das lesões de Piquerez e Jefté.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

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