Astro da NBA falta jogo para ajudar família em meio a incêndios em Los Angeles

O astro da NBA Kawhi Leonard se afastou dos compromissos do Los Angeles Clippers, na última quarta-feira (8), para ajudar seus familiares em meio aos incêndios florestais que atingem a cidade de Los Angeles. Como resultado, ele foi ausência na derrota da equipe da Califórnia contra o Denver Nuggets por 126 a 103.

Ao saber que a própria família se encontrava em uma zona de risco, Kawhi Leonard retornou a Los Angeles. Naquele momento, a equipe dos Clippers já se encontrava concentrada em Denver para a partida contra os Nuggets.

O ala é natural da cidade e possui atualmente uma mansão no bairro Pacific Paralisades, uma das regiões mais afetadas pelo incidente. O técnico dos Clippers, Tyroon Lue, confirmou o motivo da ausência do jogador e declarou ter o apoiado na decisão de retornar para ajudar os familiares.

- Teve meu apoio 100%. Voltando, checando sua família e filhos, certificando-se que eles estão bem. E ele voltou, e eles estão bem, então estou feliz e grato por isso - disse Lue após a derrota.

Kawhi Leonard deixa a concentração dos Clippers para ajudar familiares em meio a incêndios em Los Angeles (Foto: Barry Gossage / AFP)

Incêndios em Los Angeles

A cidade do Estado da Califórnia vive o pior incêndio da história por causas naturais na região. Até o momento mais de cem mil pessoas já foram afetadas pelas chamas que assolam Los Angeles. As autoridades dos Estados Unidos já confirmaram a morte de cinco pessoas provenientes da tragédia ambiental.

De acordo com especialistas, o incêndio acontece por consequência de mudanças climáticas drásticas. A região passa por uma temporada de seca, intensificada pelas temperaturas acima do normal nos últimos meses. Vale destacar que, no hemisfério norte, é período de inverno.

Além disso, os fortes ventos secos, classificados como "Santa Ana", ajudam a remover a umidade da vegetação e facilitam o início de incêndios. Em último boletim, as autoridades declararam que os ventos podem chegar a 160km/h.