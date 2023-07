O torcedor rubro-negro sonhou com o empate antes de Giorgian De Arrascaeta balançar as redes, aos 35' do segundo tempo. Três minutos antes, os cariocas pediram pênalti em Everton Ribeiro após dividida com Richard Ríos - o lance não passou pela análise do VAR, e o árbitro marcou apenas escanteio.