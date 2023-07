O Flamengo foi até o Allianz Parque neste sábado (8), para enfrentar o Palmeiras, em jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi difícil, truncado, e terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado, o Fla vai a 26 pontos e assume, momentaneamente, a vice-liderança do torneio. Os destaques do Rubro-Negro na partida foram Everton Ribeiro, que deu uma assistência, e Arrascaeta, autor do gol da equipe carioca.