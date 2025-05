Novo hit? Marido de Virgínia cita Neymar em música que será lançada

Filho do cantor Leonardo e marido de Virgínia, nova rainha de bateria da Grande Rio, Zé Felipe aparece em um vídeo cantando um trecho de uma música citando Neymar que será lançada em breve pelo artista. Vale destacar que a esposa, nova musa da escola de samba de Duque de Caxias, esteve recentemente participando como testemunha na CPI das Apostas, em Brasília.

- Aprendi a amar (...) Se até o Neymar mudou, qualquer homem pode mudar - canta Zé Felipe.

Retorno de Neymar após lesão

Neymar retornou ao Santos antes do previsto, após acelerar a recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, graças à dedicação nos treinos. Nesta semana, participou de atividades parciais com o elenco. No jogo, começou no banco de reservas e entrou aos 20 minutos do segundo tempo, substituindo Rollheiser.

Após o apito final, Neymar foi direto ao comentar o momento vivido pelo clube:

- Não tenho o que dizer. A situação é muito ruim, e a gente sabe disso. Só depende de nós para mudar - afirmou. Eu sei que, comigo em campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Sei que posso ajudar meus companheiros. Foi meu primeiro jogo após um longo tempo parado. Mas também não pode depender só de mim. Todo mundo conhece a situação em que estamos, e precisamos de todos os jogadores para sair dela - desabafou o camisa 10.

