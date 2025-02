Arrascaeta ‘muda de nome’ em homenagem ao Rio de Janeiro

O meia Arrascaeta, do Flamengo, realizou uma homenagem ao Rio de Janeiro na última segunda-feira (24). Através de uma publicação nas redes sociais, o uruguaio "mudou de nome" em referência a cidade, onde mora desde a chegada ao Rubro-Negro, em janeiro de 2019.

O gesto do jogador aconteceu dois dias após a conquista da Taça Guanabara, no último sábado (22). No momento de folga, o meia a aproveitou para curtir a cidade maravilhosa e se auto intitulou como "Arrascarioca". Na publicação, ele aparece a Praia do Pepino, em São Conrado, Zona Oste do Rio de Janeiro.

Em campo, Arrascaeta foi mais uma vez destaque do Flamengo no primeiro título da temporada de 2025. O triunfo aconteceu após uma vitória sob o Maricá, por 5 a 0, no Maracanã. Agora, o meia se prepara para enfrentar o Vasco na fase de semifinal do Campeonato Carioca.

Flamengo na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre o Rubro-Negro e o Vasco, pela fase final do estadual, acontece neste sábado (1), às 18h, no Estádio Nilton Santos. A sede do confronto foi palco de polêmica na última terça-feira (25). Isso porque, o Flamengo e a FERJ gostariam que a partida fosse realizada no Maracanã. Contudo, a diretoria cruzmaltina, dona do mando de campo, optou por sediar a partida no estádio do Botafogo.

Vale destacar, que a realização da partida em São Januário foi proíbida pelo BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento de Estádios). Determinado cenário existe devido ao temor de possível confronto entre torcidas das duas equipes em determinado estádio.