Argentinos se assustam com talento de Pedro, do Flamengo: ‘Mesma aura que R9’

A goleada do Flamengo por 8 a 0 sobre o Vitória, segue repercutindo pelos principais programas esportivos, mundo afora. Além do destaque coletivo, os atacantes Pedro e Samu Lino também foram bastante elogiados pelo ótimo desempenho no Maracanã. Com o resultado, o rubro-negro se isolou na liderança do Brasileirão, com 46 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras.

Além do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue vivo na disputa da Libertadores. A equipe de Filipe Luís encara o Estudiantes, da Argentina, nas quartas de final da competição. A primeira partida do confronto está marcada para o dia 18 de setembro.

Preocupados com este confronto, os torcedores argentinos se mostraram assustados com o desempenho do atacante Pedro, contra o Vitória. O camisa 9 foi responsável por três dos oito gols rubro-negros, um deles uma verdadeira pintura. Após limpar o marcador, só teve o trabalho de encobrir o goleiro para ampliar o placar.

Confira a reação dos argentinos

Tradução: Se o Estudiantes conseguir um empate, poderá ser considerado um milagre.

Tradução: Ronaldo R9 sorri ao ver atacantes com a mesma aura que ele

Tradução: E o povo quer te convencer que o Flamengo não é candidato a copa hahahahaha 8 pontos marcados e eles estão na liderança

O Flamengo decide a classificação para as semifinais da Libertadores, fora de seus domínios. A equipe de Filipe Luís aposta na força de sua torcida para levar uma vantagem para o jogo de volta, no Estádio Jorge Luís Hirschi.

Flamengo x Estudiantes

O primeiro confronto entre Flamengo e Estudiantes acontece no próximo dia 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, o rubro-negro com o apoio da sua torcida para garantir uma vantagem para o jogo de volta, na Argentina.

A segunda partida entre as equipes, pelas quartas de final da Libertadores, acontece no dia 25 de setembro, novamente às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luís Hirschi. O vencedor do confronto irá enfrentar quem avançar em Vélez x Racing.