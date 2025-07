Neto e Marcos se juntam a Galvão Bueno para jogos de Corinthians e Palmeiras

O ex-jogador Neto e o ex-goleiro Marcos vão integrar a equipe de transmissão do Prime Video para os dois jogos entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A narração será de Galvão Bueno.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os confrontos estão marcados para os dias 30 de julho e 6 de agosto, ambos às 21h30 (de Brasília). Será o primeiro encontro entre os rivais na história do torneio.

Ídolo do Corinthians, Neto foi campeão brasileiro em 1990 e da Supercopa do Brasil em 1991. Marcos defendeu o Palmeiras por duas décadas e conquistou títulos como a Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistas, dois Rio-São Paulo e uma Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Galvão Bueno narra Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

➡️ Atitude de Otamendi com Richard Ríos na estreia do ex-Palmeiras viraliza: ‘Já vi de tudo’

Corinthians x Palmeiras

O Corinthians vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. A definição do confronto aconteceu nesta segunda-feira (2), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Timão reencontra o rival em uma partida decisiva nesta temporada.

Mata-mata da Copa do Brasil

Ao todo, seguem na disputa 16 sobreviventes, que avançaram depois das respectivas disputas da terceira fase. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, CRB, CSA e Retrô seguem vivos na competição.

continua após a publicidade

Uma classificação para as quartas de final renderá uma premiação ao vencedor dos confrontos avaliada em R$ 4.740.750,00 milhões. O campeão da Copa do Brasil irá receber cerca de R$ 771 milhões como prêmio.