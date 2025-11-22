Com desfalques, Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras
Time de Zubeldía tem mudanças para encarar o Verdão
Com mudanças, o Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras neste sábado (22), no Allianz Parque, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As ausências para o jogo são Renê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Ganso, Acosta e Thiago Silva, poupados por controle de carga. A comissão técnica tomou a medida por causa do desgaste provocado pelo gramado sintético.
Com os desfalques, o técnico Luis Zubeldía escalou a defesa do Fluminense reserva e Freytes improvisado na lateral esquerda.
Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Freytes; Nonato, Martinelli e Lima; Serna, Canobbio e Everaldo.
Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez e Allan; Sosa, Flaco López e Vitor Roque.
Fluminense no Brasileirão
O Fluminense segue na disputa por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe ocupa a sexta colocação, com 54 pontos, e está seis pontos atrás do Mirassol, primeiro clube dentro do G4.
Depois do confronto com o Palmeiras, o Fluminense enfrenta São Paulo, Grêmio e Bahia.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FLUMINENSE - BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
👁️ Onde assistir: Sportv (na TV paga) e Premiere (pay-per-vew);
🟨 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS);
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);
🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC).
