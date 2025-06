Renata Silveira anuncia gravidez em intervalo de São Paulo x Vasco

A narradora Renata Silveira aproveitou a partida entre São Paulo e Vasco, desta quinta-feira (12), no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão, para anunciar que está grávida. A revelação aconteceu durante o intervalo da transmissão do confronto, pela Rede Globo. Este será o segundo filho da comunicadora, que já é mãe de Bernardo, de 12 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renata vive um relacionamento com Leandro Guimarães há mais de 10 anos. Os dois estão casados há dois anos. A notícia da chegada do novo filho foi rodeada de emoção. A narradora anunciou a novidade ao vivo ao lado dos companheiros de transmissão Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro.

- Tenho uma surpresa para contar. Vocês (Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro) já sabem. Mas agora, quero dividir com todo mundo aqui (da transmissão). Escolhi esse momento, que é especial porque estou em um lugar que gosto muito né? Em um estádio, com pessoas que gosto - inciou Renata Silveira, antes de completar.

continua após a publicidade

- Queria dizer, que estou vivendo uma emoção especial. Há 14 semanas bate um novo coração aqui dentro. Não sei ainda para que time vai torcer (brincou). Mas vai vim cheio de amor desde o primeiro apito. É isso gente, queria contar ao vivo que estou grávida. O Bernardo foi promovido a irmão mais velho - concluiu.

➡️ Caio Ribeiro não perdoa jogador do São Paulo contra o Vasco: ‘Não é lugar’

São Paulo x Vasco

Em campo, o Cruzmaltino dominou as ações e abriu dois gols de vantagem no Morumbis durante o primeiro tempo. Os tentos foram marcados por Rayan e Nuno Moreira.

continua após a publicidade

Com o resultado momentâneo, o Vasco vai alcançando a 13ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, a equipe de Luis Zubeldía está caindo para a 14ª posição.