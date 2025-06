Especialista dá veredito em pênalti marco no confronto Fortaleza x Santos

O Santos venceu o Fortaleza por 3 a 2, nesta quinta-feira (12), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto, o Leão teve dois pênalti marcado pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli, sendo que um deles foi considerado polêmico por parte de torcedores. Na transmissão da emissora Record, o especialista em arbitragem Sálvio Spínola bateu o martelo sobre a marcação do lance.

A marcação polêmica aconteceu durante o segundo tempo. Na jogada, Gustavo Mancha, do time tricolor, subiu mais alto que a defesa adversária para cabecear na pequena área. O arremate do zagueiro encontrou a mão de Zé Ivaldo. Com o auxílio do VAR foi marcado a penalidade.

Ao analisar o lance, Sálvio Spínola concordou com a marcação da arbitragem. Para ele, o jogador do Santos subiu para a disputa com o braço aberto, e por isso, correu o risco do toque de mão na pequena área.

- A bola bate no braço direito do Zé Ivaldo, que está aberto após a cabeçada. Ele não disputou a bola, só pulou com o corpo na frente. Não disputou a bola em nenhum momento, ele projeta o corpo a frente para bloquear a passagem da bola - disse Sálvio sobre o primeiro pênalti.

Fortaleza x Santos

Em campo, o Santos saiu na frente do placar. O atacante Barreal foi o autor do gol da equipe paulista, aos 14 minutos do primeiro tempo. O camisa 22 recebeu passe na medida de Rollheiser, na pequena área, para tocar na saída do goleiro adversário.

Posteriormente, o Santos voltou a marcar aos 40 minutos com o atacante Guilherme. O camisa 11 recebeu um passe de Tiquinho, na área para finalizar no canto do gol tricolor. João Ricardo mais uma vez não teve chances de defesa.

Apesar da ampla vantagem consquista no primeiro tempo, a equipe do técnico Cléber Xavier quase foi surpreendida na segunda etapa. Com muita resiliência, o Fortaleza empatou o jogo com duas penalidades cobradas por Yago Pikachu.

Nos minutos finais do confronto, Rollheiser garantiu a vitória do Santos após acertar um chute rasteiro de fora da área. A bola chegou a acertar a trave e as costas do goleiro João Ricardo antes de parar no fundo do gol.

Com o resultado, a equipe alvinegra avançou para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Fortaleza caiu para a 18ª posição, na zona de rebaixamento. As posições podem mudar conforme o resultado de outras partidas da 12 ª rodada do Brasileirão.