Apresentadora da Flamengo TV relembra treta com Facincani: ‘Parou de falar’

Apresentadora da Flamengo TV, Daniela Boaventura relembrou uma treta com Felipe Facincani, na época em que a dupla ainda atuava na ESPN. A discussão aconteceu após a derrota do Palmeiras para o Chelsea, na final do Mundial de Clubes de 2021. Em conversa no podcast "Mundo GV", a jornalista explicou o embate ao vivo com o comentarista.

- O Palmeiras perde para o Chelsea no Mundial, e Gabriel Menino estava naquele embate com Abel Ferreira de joga ou não joga. E ele não jogou. O Chelsea foi campeão e ele curtiu o post do Chelsea. Isso virou um negócio gigante. Ele foi mal? Foi, não precisava. Mas aí estavam falando: "Ele não pode mais vestir a camisa do Palmeiras!". Aí eu falei: "Calma aí, você não pode acabar com a carreira de uma pessoa por causa de um erro" - disse a apresentadora da Flamengo TV.

- Eu tentei argumentar, aí ele falou: "Dá uma segurada". Aí eu respondi: "Dá uma segurada não, você tem sua opinião, eu tenho a minha, você fala, eu falo, a gente se entende e muda o assunto. Mas dá uma segurada, não". Eu adoro o Facincani, é uma figura, mas ele ficou lá com aquela cara dele de p***. Ele parou de falar e eu continuei apresentando o programa. Mas acabou ali - completou Dani.

Dani Boaventura deixa ESPN rumo à Flamengo TV

A apresentadora fez parte dos canais Disney durante 12 anos. Antes de ingressar na ESPN, ela teve passagem de sucesso pela antiga Fox Sport. No canal, ela trabalhou na cobertura das Copa do Mundo de 2014 e 2018, além dos jogos Olímpicos de 2016 e 2020. Durante o período, Daniela Boaventura também foi a responsável por comandar o programa diário "Central Fox”.

Agora na Flamengo TV, a jornalista atua como um dos principais rostos do canal, ao lado do narrador João Guilherme.