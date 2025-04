A LDU, do Equador, recebe o Flamengo nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Para enfrentar os brasileiros no Estádio Casa Blanca, às 19h (de Brasília), a equipe equatoriana conta com uma vantagem: o descanso. Afinal, se o Rubro-Negro entrou em campo com força máxima no final de semana no clássico com o Vasco (sábado), a Liga Deportivo Universitaria poupou grande parte dos titulares na última partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Contra o Aucas na sexta-feira, em casa, pelo Campeonato Equatoriano, o técnico Pablo Sánchez deixou oito titulares no banco (em comparação com a formação do último jogo na Libertadores). Mesmo sem força máxima, a LDU venceu por 3 a 1, com gols de Bryan Ramírez, Gabriel Villamíl e Michael Estrada.

Após a partida, o treinador explicou a sua escolha e enalteceu a importância da rodagem no elenco.

- Entendemos que era o momento de rodar o elenco pela proximidade do jogo com o Flamengo. Decidimos que jogassem alguns jogadores, fizeram uma grande partida os três jogadores que estrearam e tiveram minutos. Há uma linda disputa no grupo e sinto uma grande satisfação pelo trabalho que fizeram - disse Pablo.

continua após a publicidade

LDU vence no Equatoriano antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores (Foto: Divulgação)

Como está o Grupo C da Libertadores

A LDU lidera o Grupo C da Libertadores, com quatro pontos. Com a mesma pontuação, o Central Córdoba é o segundo colocado. O Flamengo vem em seguida, com três. O Deportivo Táchira, que ainda não pontuou, é o lanterna.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real