Apresentador e narrador, Datena deixa a Band e encaminha acerto com concorrente

Após mais de 20 anos na Bandeirantes, José Luiz Datena encerrou a passagem pela emissora nesta quinta-feira (28). De acordo com o site "TV Pop", o apresentador e narrador já estaria com um acerto encaminhado com o SBT para comandar um programa jornalístico do canal.

Mais conhecido pela apresentação de programas como o "Brasil, Urgente", Datena também atua como narrador e comandou alguns jogos na Band recentemente ao lado de Craque Neto. O jornalista de 67 anos também foi locutor da Record na Copa do Mundo de 1998, na França.

Segundo o portal, Datena irá comandar o programa "Tá na Hora" no SBT. Como narrador, também cobriu eventos na Band e BandSports como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Eurocopa. O apresentador foi candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024 pelo PSDB.