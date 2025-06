Apostador ganha R$ 1 milhão em jogo do Mundial de Clubes

O apostador Lucas Tylty conseguiu fazer R$ 1 milhão com a vitória do Bayern de Munique sobre o Auckland City por 10 a 0, no último domingo (15), pelo Mundial de Clubes. Com um amplo domínio, a equipe do técnico Vincent Kompany aplicou a maior goleada da história do torneio da Fifa, o resultado superou o 6 x 1 do Al Hilal sobre o Al-Jazira em 2021.

Para a ocasião, o influenciador se aproveitou de um método de apostas chamado de "escadinha". A prática se consiste em apostar valores em determinados resultados diferentes no mesmo jogo. Em todas, Lucas Tylty previu um número de gols excessivos da equipe alemã.

Após a conquista, ele mandou um recado de concientização sobre as apostas esportivas. O apostador alertou os próprios seguidores sobre os riscos de vício referente a prática e pediu para os que o acompanham tenham cuidado.

- Fala tropa, é o seguinte, hoje tive um "green" absurdo desse, estou até agora em estasse, a sensação é muito fod*. Uma mistura de todos os hormônios juntos. É bizarro. Mas toda vez que isso acontece, meu instagram pega muita visualização e muita gente começa a querer apostar por conta disso - iniciou o influenciador antes de completar.

- É importante vocês entenderem que não vão ficar ricos da noite pro dia. Então, não peguem o dinheirinho que você tem para querer mudar de vida. As apostas espotivas não vão te deixar rico amanhã. Tem muito tempo que faço isso aqui, e é preciso desenvolver algumas habilidades - concluiu.

Vitória do Bayern no Mundial

A goleada do time de Vicent Kompany na primeira rodada do Mundial de Clubes garantiu a liderança momentânea do Grupo C. Além do Auckland City, da Austrália, a chave incial do Bayern de Munique também conta com Benfica e Boca Juniors.

A portuguesa e argentina se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 19h (de Brasília), nos Estados Unidos. Apenas uma nova goleada ameaçaria a liderança do Bayern de Munique na primeira rodada. A equipe alemã volta a campo apenas na sexta-feira (20), às 22h (de Brasília), para enfrentar o Boca Juniors.