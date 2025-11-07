O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (6), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, os torcedores do Verdão pediram a titularidade de um jogador na equipe de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Com dois belos gols de Vitor Roque, o Palmeiras abriu três pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo difícil, Abel Ferreira fez alterações que mudaram a dinâmica da equipe.

➡️Argentinos são sinceros após atuação de Flaco López no Palmeiras: 'É inevitável'

A entrada do jovem Allan no Palmeiras foi um dos grandes diferenciais do segundo tempo da partida. Nas redes sociais, muitos torcedores do Verdão pediram a titularidade do jogador de 21 anos. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Palmeiras recebe o Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/ Mochila Press)

Veja comentários da torcida do Palmeiras sobre Allan

Como foi o jogo

Com o apoio da torcida, o Palmeiras controlou os minutos iniciais do clássico contra o Santos, que resistiu às investidas rivais à sua maneira. Entre os protagonistas, os convocados do Verdão para a próxima Data Fifa: Vitor Roque e, principalmente, Flaco López.

Artilheiro do Palmeiras na temporada, o argentino foi o mais participativo entre os titulares no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Aos poucos, o Santos equilibrou as ações e passou a controlar o meio de campo.

continua após a publicidade

Entre as investidas dos mandantes e os contra-ataques do Peixe, o primeiro tempo se desenrolou sem mudanças no placar, apesar de a equipe comandada por Abel Ferreira ter sido superior, evidenciando o motivo de liderar o Campeonato Brasileiro.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Convocado por Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos de novembro, Vitor Roque foi o grande destaque da segunda etapa. O atacante marcou os dois gols do Verdão — o primeiro após belo passe de Flaco López, e o segundo com um toque por cobertura, sem chances para o goleiro Brazão.

Vojvoda tentou recorrer ao banco de reservas para reduzir a desvantagem no placar, mas o Santos seguiu pressionado, sem conseguir levar a bola com perigo ao terço final do campo. Em uma escapada isolada, o Peixe até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pela arbitragem.

Da metade para o fim da segunda etapa, o Palmeiras controlou completamente as ações, enquanto Gabriel Brazão evitou uma goleada. Em pelo menos três oportunidades, o goleiro do Santos impediu chances claras do Alviverde, que ouviu sua torcida provocar o rival com gritos de "vai jogar a Série B".

Mesmo fora de casa, o Santos tentou uma pressão final no Allianz Parque, mas o desgaste físico impediu a reação. O Palmeiras terminou o clássico ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão.