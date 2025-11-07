Argentinos são sinceros após atuação de Flaco López no Palmeiras: 'É inevitável'

O atacante Flaco López, do Palmeiras, foi convocado mais uma vez para a Seleção Argentina comandado por Lionel Scaloni. Até por isso, muitos argentinos ficaram de olho na atuação do camisa 42 diante do Santos nesta quinta-feira (6).

Apesar de ter saído sem marcar gols, Flaco López fez uma jogada incível no primeiro gol do Palmeiras contra o Santos. Ele deu a assistência para Vitor Roque, que driblou Gabriel Brazão e empurrou para o fundo da rede.

Nas redes sociais, centenas de argentinos reagiram à atuação de Flaco López pelo Palmeiras no Brasileirão. O atacante deu caneta, lençol e uma assistência, levando os 'hermanos' à loucura. Alguns já apontam o Verdão como grande favorito à Libertadores. Veja os comentários abaixo:

Camisa 42 durante Palmeiras x LDU na Libertadores (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja comentários de argentinos sobre Flaco López, do Palmeiras

Flaco López, do Palmeiras, foi convocado por Lionel Scaloni para defender a seleção da Argentina nesta Data Fifa. Com isso, o Verdão perderá sua dupla de ataque titular para o clássico contra o Santos, no dia 15 de novembro, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes, o atacante Vitor Roque já havia sido chamado por Carlo Ancelotti para defender o Brasil nos amistosos contra Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França. Com Flaco López, o Tigrinho tem sido fundamental para o Palmeiras em 2025.

Além da dupla citada anteriormente, o Palmeiras pode ter outros cinco nomes selecionados por duas seleções sul-americanas: Paraguai e Uruguai.

