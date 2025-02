Ex-Globo, Glenda Kozlowski toma medida drástica após mudanças da Band; entenda

Ex-apresentadora esportiva da Globo, Glenda Kozlowski pediu para deixar o programa "Melhor da Noite", que comanda desde 2023 na Band. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", a mudança de horário da atração, agora para um período mais tardio, motivou a decisão da profissional.

continua após a publicidade

➡️ Concorrente da Globo se reúne com presidente da CBF por direitos da Copa do Mundo

A alteração, que ocorre para acomodar a novela "Beleza Fatal" às 20h30, reduzirá a frequência do programa para três dias na semana: quartas, quintas e sextas. A insatisfação de Glenda com o novo horário e a reestruturação da grade noturna da emissora, são apontadas como razões para a decisão.

Com a provável saída do "Melhor da Noite", Glenda Kozlowski pode voltar para o programa "Show do Esporte", ao lado do jornalista Elia Junior. Contudo, há especulações de que a apresentadora prefira evitar compromissos aos domingos para dedicar mais tempo à família.

continua após a publicidade

➡️ Programa de Neto sofre mudança de horário na Band e ganha novo comentarista

Em meio a ajustes e considerações tanto pessoais quanto profissionais, Kozlowski, que tem contrato com a Bandeirantes, disse: "Sou muito feliz aqui, um lugar onde vivo experiências muito legais profissionalmente". Glenda ainda citou "muitos projetos para realizar" em contato com o colunista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Glenda Kozlowski na Globo

Glenda chegou à Globo na década de 1990 e fez carreira em programas esportivos da emissora, como "Esporte Espetacular", "Globo Esporte" e "Tá Na Área". No canal, participou da cobertura de grandes eventos, como Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. Em 2019, deixou a empresa e somou breve passagem pelo SBT antes de chegar à Band, em 2020.

continua após a publicidade