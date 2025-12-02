Após título do Flamengo, IA crava os próximos campeões da Libertadores

O Flamengo conquistou a Libertadores pela quarta vez, no último sábado (29), ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Monumental "U". Depois do título, uma inteligência artificial cravou quem serão os próximos campeões da América.

De acordo com a previsão do ChatGPT, nos próximos cinco anos, o Flamengo vai vencer mais duas Libertadores: em 2027 e 2030. Além do Rubro-Negro, o Palmeiras será campeão em 2028 e o Botafogo em 2029. A única edição sem um brasileiro campeão seria em 2026, com título do Boca Júniors.

Na próxima temporada, a final da Libertadores seria entre Flamengo e Boca Júniors, mas o time argentino levaria a melhor. Em 2027, o Rubro-Negro venceria o Nacional do Uruguai, e em 2028 o Palmeiras bateria o River Plate.

Na edição de 2029, o Botafogo bateria o rival Fluminense na grande final da Libertadores. Em 2030, o Flamengo venceria o Palmeiras mais uma vez na grande decisão e se sagraria hexacampeão do torneio mais importante da América.

Léo Pereira ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP)

Flamengo ultrapassa Vasco, Botafogo e Fluminense juntos, em títulos de Libertadores

O Flamengo cravou seu nome em mais um capítulo do futebol sul-americano ao conquistar, neste sábado (29), sua quarta Copa Libertadores da América, superando em número de conquistas seus três principais rivais estaduais somados: Vasco, Botafogo e Fluminense. Com o novo título, o Rubro-Negro consolidou sua hegemonia recente no continente.

Com a vitória no Monumental "U", o Flamengo alcançou quatro títulos de Libertadores (1981, 2019, 2022 e 2025), ultrapassando Fluminense, Botafogo e Vasco, que somam três conquistas no total. Agora, mais do que nunca, o Flamengo reina absoluto entre os cariocas na América.