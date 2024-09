Após término com influenciadora, Gabigol, do Flamengo, vive novo romance com modelo

Gabigol estaria vivendo romance com a modelo Thaisa Carvalho (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, estaria vivendo um novo romance. Após término com a influenciadora Julia Rodrigues, o jogador tem conhecido melhor a modelo Thaisa Carvalho. Segundo o jornal "Extra", a mulher esteve na festa de aniversário do craque, na última segunda-feira (2).

Thaisa Carvalho e Gabigol já teriam se aproximado desde junho, por conta da amizade da modelo com Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante. Com cerca de 130 mil seguidores nas redes sociais, a jovem, que teve um namoro com o ator Fiuk, também é atriz, influenciadora e empresária.

Carioca e flamenguista, Thaisa posta fotos e vídeos relacionados a moda, beleza e estilo. Os rumores do romance da modelo com Gabigol começaram quando o cantor Jorginho Faria postou foto com Dhiovanna Barbosa e Thaisa, e escreveu na legenda: "Irmã e cunhada".

Ex de Gabigol, Julia Rodrigues também já viveu affair com o atacante Vini Jr, do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Gabigol e Julia nunca assumiram o relacionamento publicamente, mas foram flagrados juntos em uma viagem, em um dos camarotes da Sapucaí e no Festival Alma, há alguns meses.