Renato Maurício Prado manda recado para duas estrelas do Flamengo

Renato Maurício Prado comentou a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2 a 0 na noite deste sábado (15), pela décima rodada do Campeonato Carioca. O gol de Bruno Henrique, que vive grande fase na temporada, foi ainda no primeiro tempo, que contou com um amplo domínio rubro-negro. Já o de Cebolinha foi no final da segunda etapa.

- O Flamengo de Filipe Luís é técnica e taticamente bem superior aos seus coirmãos cariocas e pode ser considerado favoritíssimo para faturar mais um Estadual. Mas para chegar às grandes competições da temporada, com chances reais de conquistar títulos relevantes, precisará que duas de suas principais estrelas voltem a brilhar - escreveu RMP.

O jornalista não omitiu o nome dos jogadores e seguiu na sua coluna:

- Falo de Arrascaeta e De La Cruz, que até agora estão longe de suas melhores formas física e técnica. Os "maestros" uruguaios são "craques de cristal", por isso Filipe disse que pretende preservá-los. Na hora da verdade, entretanto, será preciso que estejam disponíveis e em forma - completou.

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca será contra o Maricá no dia 22 de fevereiro. Já o Vasco encara, no dia 18, o Rondonópolis. A partida será pela Copa do Brasil.

