Rizek expõe conflito de informações sobre renovação de Gerson com Flamengo

André Rizek expôs nesta sexta-feira (21) um conflito de informações no processo de renovação de contrato de Gerson com o Flamengo. O estafe do jogador entrou em contado com o jornalista para negar os valores negociados, que foram divulgados pelo apresentador recentemente.

Na última quinta-feira (20), Rizek havia divulgado durante o programa "Seleção Sportv", dos canais Globo, que os valores do novo contrato do atleta poderiam chegar a R$ 2 milhões. De acordo com ele, a informação surgiu de uma fonte presente dentro do clube rubro-negro. Em novo posicionamento, o comunicador expôs o lado do estafe do camisa 8.

- Ontem, eu compartilhei uma informação no programa que envolve a renovação do Gerson com o Flamengo. Trouxe a notícia, que sendo sincero aqui com vocês chegou em mim por meio do clube, da oferta de contrato do Flamengo para o jogador. Segundo o que foi me passado seria algo em torno de R$ 1,5 e 2 milhões. Chegamos a debater se seria bom ou ruim - iniciou, o jornalista antes de completar.

- O Gerson, estaria fazendo jogo duro para aceitar essa proposta. Bem, ao final do programa, o estafe do Gerson me procurou para rebater essa informação e me pediram para avisar que eles não confirmam este valor. Não entraram em detalhes sobre a quantia correta que estaria na mesa. Bom, quem está falando a verdade? Não, só estou dando agora os dois lados da história - concluiu.

Renovação de Gerson

A diretoria do Flamengo tornou público recentemente o interesse de estender o vínculo com o camisa 8. A ideia é valorizar o passe do jogador, em detrenimento da boa performance dentro de campo, vista nas últimas temporadas. Com isso, o possível novo contrato prevê um aumento salarial e da multa rescisória.

As medidas estão sendo tomadas no intuíto de tornar inquestionável a presenta do meia no elenco para as próximas temporadas. O atual contrato de Gerson com o clube carioca se encerra no final de dezembro de 2027.