O técnico Ramon Menezes foi o principal responsabilizado pela eliminação da Seleção Brasileira sub-20 da Copa do Mundo da categoria. Após a derrota para a Espanha, por 1 a 0, que sacramentou o adeus da Amarelinha da competição mundial, Ramon foi colocado no centro das discussões sobre a eliminação.

Foi a primeira vez na história que a Seleção foi eliminada na fase de grupos da competição.

Jornalistas comentam trabalho de Ramon Menezes, no Brasil sub-20

- Mais um papelão para a conta de Ramon Menezes na seleção sub-20. Ninguém vai fazer nada? Ele vai ficar lá para sempre? - questiona Gabriel Vquer, da Folha de São Paulo.

- Ramon Menezes, o primeiro técnico da história a ser promovido e receber bônus por fracassar. Contrato vitalício com a incompetência - dispara Caio Alves, da ESPN.

- Ramon Menezes é um dos piores técnicos da Seleção que eu tenho lembrança. Fraquíssimo. 2025 e segue no cargo. Segue seu trabalho destrutivo no comando da Seleção Sub-20 - escreveu Walace Borges, da TNT Sports.

Essa chamada de VAR do Ramon Menezes é o resumo do trabalho dele, vergonhoso - disse Gustavo Rezende, setorista de esportes olímpicos, no X.

Como foi Brasil x Espanha, derrota que eliminou o Brasil

Deivid Washington em ação no jogo do Brasil contra a Espanha pelo Mundial Sub-20 (Foto: Javier TORRES / AFP)

Texto de João Pedro Sabadini

A primeira etapa começou muito favorável para a Amarelinha – hoje, vestida de azul. O Brasil concentrou sua parte ofensiva pelo lado esquerdo, especialmente com Wesley, que trouxe ao menos três lances de perigo. Em duas oportunidades, a Espanha reagiu e assustou o Brasil, o que fez diminuir a pressão.

Já no segundo tempo, a partida tomou outro rumo. Com o gol logo no início, o Brasil sentiu o peso do desafio que teria. Desperdiçou ao menos três chances claras de gol: uma com Rhuan Gabriel e duas com Luighi, que ainda acertou uma na trave. Apesar do forte volume ofensivo, faltou efetividade.