imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Após 'deboche' de torcedores do Cerro Porteño, Pablo Vegetti é anunciado

Atacante pediu à diretoria do Vasco que fosse liberado

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/01/2026
18:00
Vídeo que anunciou Vgetti no Cerro Porteño
imagem cameraVídeo que anunciou Vegetti no Cerro Porteño (Foto: Reprodução)
As longas e emotivas despedidas de Vegetti no Brasil, viraram motivo de piada para os torcedores do Cerro Porteño. Nas redes sociais, os paraguaios comentavam que o atleta parecia não querer vir jogar no clube. Após as brincadeiras tomarem a web, o Cerro fez o anúncio do atacante que estava no Vasco desde 2023.

Cerro Porteño anuncia Vegetti

Em sua passagem pelo Vasco, o "Pirata", como é apelidado, se tornou o jogador estrangeiro com mais gols pelo clube no século XXI, com 60 bolas.

Torcedores brincam com "despedidas eternas"

Tradução: O Vegetti quando não conseguir encontrar mais ninguém para se despedir no Brasil e precisar vir

Tradução: Vegetti saindo para percorrer todo o Brasil para se despedir de 300 milhões de pessoas.

Tradução: Vamos Vegetti, é hora de ir ao aeroporto. O Vegetti:

Tradução:
– Absolutamente ninguém
Vegetti antes de vir para o Cerro:

➡️ Rayan no Bournemouth: ingleses consideram contratação 'um roubo'

Vegetti pede para sair do Vasco

Vegetti e o clube paraguaio vinham negociando a transferência já há algumas semanas. Na quinta-feira (15), o atacante pediu à diretoria do Vasco que fosse liberado para mudar de clube. O vínculo do camisa 99 com o cruzmaltino era válido até dezembro deste ano.

O Vasco não se opôs à negociação, mesmo que não receba nenhum tipo de compensação financeira. Além de considerar o momento da carreira de Vegetti, o clube carioca terá um alívio na folha de pagamento — o salário do atacante argentino era um dos mais altos do clube.

Adeus a São Januário

Pablo Vegetti se despediu oficialmente o Vasco neste domingo (18), antes do duelo contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

Acompanhado da esposa e do filho, o atacante recebeu uma camisa emoldurada com o número 143, representando o total de partidas disputadas pelo clube. O "Pirata" deu uma volta no estádio e recebeu o carinho dos torcedores presentes.

Pablo Vegetti recebe homenagem do Vasco no gramado de São Januário
Pablo Vegetti recebe homenagem do Vasco no gramado de São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

