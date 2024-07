Após Canadá x Uruguai, Ana Thaís diz por que Arrascaeta não é titular na seleção

Arrascaeta em ação pelo Uruguai, na Copa América (Foto: Buda Mendes/Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 23:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Uruguai ficou com a terceira posição da Copa América ao vencer o Canadá nos pênaltis, neste sábado (13). Comentarista do jogo no sportv, Ana Thaís Matos falou sobre a postura de Arrascaeta no lance do segundo gol da equipe canadense. A jornalista citou a baixa pressão feita pelo meia do Flamengo em comparação com o estilo de jogo da seleção.

- Por que o Arrascaeta não é titular da seleção uruguaia? É claro que o gol não é culpa dele. Mas a marcação, quando passa por ele primeiro, ele não avança nem para fazer pressão. Não tinha ninguém marcando e isso é prioridade do time uruguaio, a marcação mais pegada no meio-campo. Nem o Óscar Tabárez e nem agora o Marcelo Bielsa abrem mão. A criatividade do Arrascaeta não supera a qualidade defensiva dos outros jogadores - comentou Ana Thaís.

Arrascaeta foi titular do Uruguai nesta Copa América apenas no primeiro jogo, contra o Panamá. Nos jogos diante Bolívia, Brasil e Colômbia, o meia entrou apenas no segundo tempo. Contra os Estados Unidos, o jogador sequer entrou em campo. Com o término do torneio, o camisa 10 retorna ao Flamengo, que agora joga no próximo dia 20, contra o Criciúma.