Uruguai vence o Canadá nos pênaltis e fica com o terceiro lugar na Copa América

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 23:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Com muita emoção, o Uruguai venceu o Canadá nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar na Copa América. No tempo normal, o jogo terminou empatado por 2 a 2, com Luis Suárez empatando para os uruguaios no fim da partida.

A partida

Foram 45 minutos de bom futebol. O Uruguai parecia que venceria com facilidade ao abrir o placar logo aos 7 minutos com Bentancur. No entanto, o Canadá conseguiu conter esse ímpeto ao colocar a bola no chão e atacar, bem articulado por Koné no meio de campo e pela vitalidade do ponta-esquerda Shaffelburg, incansável. Aos 21 minutos, empatou com um golaço por cobertura de Koné e passou a dominar o jogo. Pressionou o Uruguai e perdeu duas chances incríveis no final, com Oluwaseyi e Osorio.

Na segunda etapa, o Canadá foi melhor, mas só achou o gol aos 34 minutos, com Jonathan David. Koné chutou forte de fora da área, e o atacante colocou os canadenses na frente após rebote de Rochet. No fim, após muita pressão, Suárez empatou a partida e mandou o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, os uruguaios venceram por 4 a 2.