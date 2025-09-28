Após anos de conflitos, Marcelinho Carioca faz as pazes com Vanderlei Luxemburgo

Neste sábado (27), o ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca anunciou que fez as pazes com Vanderlei Luxemburgo e registrou um momento ao lado de seu ex-treinador, após anos de desentendimentos.

Em suas redes sociais, o ex-jogador publicou um vídeo com o treinador, com quem ficou marcado por desentendimentos no pós-carreira, incluindo uma briga ao vivo na televisão. Segundo Marcelinho, a mágoa ficou no passado e a dupla brincou com o episódio do “moleque safado”. Confira abaixo.

- Olha esse encontro inusitado, se combinasse e marcasse não iria dar certo. A vida passa, a gente vai ficando velho, as mágoas ficam para trás. O importante é o coração perdoar - disse, Marcelinho.

- Esse encontro está todo mundo da imprensa querendo que acontecesse, para flagrar, mas ninguém está vendo. Está tudo certo, estamos ficando velho. Marcelinho gosta de você, Adriano. Malcriado para c - completou, Luxemburgo.

- Eu fui malcriado e moleque safado (risos) - comentou, o jogador.

- Moleque safado - finalizou, Luxa.

Em 1998 Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo fizeram história pelo Corinthians, com a conquista do Campeonato Brasileiro. O ídolo do Timão era a grande estrela do elenco comandado pelo histórico treinador.

Relembre as polêmicas de Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo

Em um programa de TV, Luxemburgo chamou Marcelinho Carioca de "moleque" e "safado" após um desentendimento onde o ex-meia acusou o técnico de empresariar alguns atletas. Isso levou o ex-atleta a entrar com um processo por danos morais contra o técnico. Marcelinho saiu vitorioso em 2016, e foram cobrados R$ 351 mil de Luxemburgo, que não conseguiu pagar.

Em 2020, os dois tentaram dar um fim a história e entregaram um documento à justiça que propunha um acordo, onde o técnico pagaria apenas R$ 120 mil, dinheiro que seria destinado à advogada de Marcelinho. Contudo, o tribunal rejeitou o pedido e alegou que seria uma tentativa de fraude no processo. A ação judicial segue sem novidades públicas.

Outra polêmica envolvendo os dois foi quando, em 2016, Marcelinho Carioca revelou em programa na tv que a relação conturbada que tem com Luxemburgo começou porque o ex-jogador ficou com uma mulher que o treinador também queria. Desde então, ambos trocam farpas pela mídia, levando até a discussões ao vivo.