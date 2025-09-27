O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo (28), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo entre as duas maiores torcidas do Brasil é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão não vence como mandante na competição desde maio, e busca reencontrar o caminho do triunfo ao lado da Fiel.

Yuri Alberto foi o autor do gol na última vitória do Corinthians como mandante no Brasileirão. Na ocasião, o camisa 9 garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Santos. No entanto, o atacante enfrenta uma fase negativa e não marca desde o dia 21 de maio, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil, são 526 minutos em campo sem balançar as redes. Apesar do jejum, o jogador afirmou que a dedicação do grupo pode ser o caminho para mudar o atual cenário do Timão.

- Sabemos da expectativa de conseguir bons resultados dentro de casa e poder pontuar ainda mais no Brasileiro, que é o que a gente quer. Queremos estar na parte de cima da tabela. A entrega não pode ser negociável - disse o atacante em entrevista ao canal oficial do clube.

Força da Fiel

O Timão não vence há seis jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Se não bater o Flamengo, o clube alvinegro pode igualar 2007, ano em que foi rebaixado na competição, quando ficou sete partidas sem triunfos sob seus domínios. Yuri Alberto valorizou a força da torcida.

- A forma que a gente tem que se impor dentro de casa não pode ser negociável também. Temos que ter entrega, força e garra para que a gente possa ganhar esse jogo junto da nossa torcida, que é muito forte. Vamos muito confiantes para os próximos jogos - concluiu o jogador.

A tarefa não será fácil. O Corinthians vem de uma derrota para o Sport no Brasileirão e ocupa a décima colocação no Brasileirão. Por outro lado, o Flamengo lidera o torneio e chega com alta estima após superar o Estudiantes nos pênaltis e avançar às semifinais da Libertadores.