Após ação contra o sedentarismo, programa da ESPN recebe certificado do Guinness

Durante o programa "SportsCenter", da ESPN, o jornalista Bruno Vicari recebeu o certificado do Guinness World Records pela ação inédita realizada no Dia Mundial da Conscientização contra o Sedentarismo. A iniciativa colocou os apresentadores correndo por cerca de 30 minutos, ao invés de ficarem sentados atrás da bancada.

No último 10 de março, os integrantes do "SportsCenter" substituíram o cenário tradicional do programa por uma estrutura montada em um kartódromo em Barueri (SP), sobre um veículo customizado especialmente para a ocasião. Durante a transmissão, mais de 120 profissionais participaram da ação, correndo ao redor da estrutura, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 30 minutos diários de exercícios.

Ao lado de Mariana Spinelli, Natasha David, Edu Afonso e Caio Bonfim, o apresentador Bruno Vicari liderou a edição do principal programa da ESPN. Ao longo da atividade, os participantes percorreram uma distância de 3,07 km, reforçando o caráter simbólico e educativo da ação.

A entrega oficial do certificado do Guinness World Records foi feita, nesta quinta-feira (6), pela juíza Camila Borenstain, que surpreendeu Bruno Vicari durante a transmissão do programa.

SportsCenter completa 25 anos de ESPN

Neste mês de novembro, a ESPN comemora 25 anos de "SportsCenter", um dos mais representativos no meio do jornalismo esportivo mundial. Transmitindo emoção e informação ao fã de esporte, o programa ganhou muita credibilidade na comunicação esportiva mundial.

