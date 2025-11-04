menu hamburguer
Jornalista deixa ESPN e fecha com a CazéTV para a Copa do Mundo

Principal torneio de seleções acontece no próximo ano

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
05:40
casimiro miguel caze tv
imagem cameraCazéTV reforçou time de jornalistas com a contratação de Victoria Leite (Foto: Divulgação)
A Cazé TV segue a todo vapor na preparação para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. O projeto esportivo liderado pelo streamer Casimiro Miguel, em parceria com a empresa Live Mode, acertou a chegada da jornalista Victoria Leite. Além dela, Amanda Viana também é novidade no canal. A informação foi dada primeiramente pelo site "F5" e confirmada pelo Lance!.

A chegada dos reforços, fazem parte da estratégia do canal para ampliar o quadro feminino de comunicadoras. A iniciativa visa a chegada de novos eventos esportivos no cartel do canal, especialmente a Copa do Mundo de 2026.

Victoria Leite possui experiência prévia em veículos como Globo, Goat e ESPN. Ela atuará como repórter nas transmissões da CazeTV. Já Amanda Viana, que se destacou anteriormente no canal Sportynet, participará de programas da grade regular da emissora.

O canal não divulgou informações sobre quando as profissionais iniciarão suas atividades ou quais serão os primeiros eventos que contarão com suas participações. A certeza, é que ambas vão fazer parte da cobertura da Copa do Mundo de 2026, um dos principais eventos do calendário esportivo mundial.

Copa do Mundo de 2026

O principal torneio de Seleções acontece no ano que vem entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Os países sedes da competição serão os Estados Unidos, México e Canadá. Pela primeira vez, 48 equipes vão disputar o torneio.

Victoria Leite deixou a ESPN e foi contratada pela CazéTV (Foto: Reprodução)
