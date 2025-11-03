Galvão Bueno define data para deixar a Band e ter primeira aparição no SBT

Galvão Bueno encerrará seu vínculo profissional com a Band em dezembro deste ano para integrar a equipe do SBT em 2026. O narrador esportivo, que atualmente comanda o programa "Galvão e Amigos" às segundas-feiras, fará sua última apresentação na emissora no dia 22 de dezembro de 2025. A mudança permitirá que ele participe da cobertura da Copa do Mundo pelo SBT.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo antes do término oficial do contrato, Galvão Bueno fará sua primeira aparição no SBT durante o Teleton 2025, evento beneficente da AACD que acontecerá nesta sexta-feira (7) e sábado (8). A participação especial foi autorizada pela Band, já que o vínculo do narrador com a emissora segue válido até o final do ano. A transição entre emissoras foi acordada entre o narrador e a Band.

SBT faz acordo para ter Galvão Bueno na Copa de 2026

Para garantir os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, o SBT e a NSports investiram conjuntamente US$ 25 milhões, assegurando a transmissão de 32 partidas do torneio. O acordo não prevê exclusividade em TV aberta, o que permite que outras emissoras também transmitam jogos da competição.

continua após a publicidade

Galvão Bueno fará parte da equipe do SBT na transmissão da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A contratação de Galvão Bueno faz parte da estratégia do SBT para fortalecer sua equipe esportiva para o Mundial. A emissora da família Abravanel também contará com Tiago Leifert em parte das transmissões do torneio.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos EUA, Canadá e México, começando dia 11 de junho de 2026.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre outras funções que o narrador poderá desempenhar no SBT além das narrações dos jogos da Copa, nem informações sobre os valores envolvidos em seu novo contrato com a emissora.