André Rizek revela quem está salvando o Vasco em 2024

Apresentador analisou momento político do Vasco (Foto: Reprodução/SporTV)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 18:19 • Rio de Janeiro

Durante o programa "Seleção SporTV", André Rizek, deu sua opinião sobre o momento do Vasco da Gama e revelou quem está salvando o clube em 2024. O jornalista apontou Pedrinho como um dos responsáveis pela melhora do time e elogiou a competência do gestor para lidar com os problemas da 777 Partners.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Quando o Pedrinho, o presidente do clube, fez aquela manobra de tirar o comando da 777, conseguiu uma liminar na justiça, e o clube associativo, no caso ele, Pedrinho, trazer de volta o controle, mas ainda mantendo a estrutura da SAF, a gente foi muito crítico aqui no Seleção. A manobra parecia muito arriscada, parecia despertar uma insegurança jurídica o modelo de negócio.

- O fato é que na prática, a gente falava na teoria. Na prática que a gente pode assistir ao Vasco depois desses acontecimentos, é que o Pedrinho está salvando o Vasco daquilo que é uma falência mundial da 777 e daquilo que a gente não pode dizer hoje como levaria o Vasco diante de uma falência mundial da empresa. A gente pode afirmar que desde que ele assumiu as rédeas, eu estou vendo um Vasco melhor - completou.