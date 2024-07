Benja pede desculpas a Carlos Miguel, ex-Corinthians, após declaração do goleiro

Apresentador conversou com o goleiro Carlos Miguel no podcast "Benja Me Mucho" (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 17:04 • São Paulo (SP)

Repercutiu nesta segunda-feira (8) um trecho de uma conversa entre o goleiro Carlos Miguel e o apresentador Benjamin Back. Durante o podcast "Benja Me Mucho", o jogador revelou não ter recebido proposta de renovação do Corinthians, o que motivou um pedido de desculpas do comunicador.

- Ninguém te chamou? Então é assunto encerrado, não tenho que falar mais nada. Tenho que te pedir desculpas. Eu falei "quero que o Carlos Miguel vá para o inferno", porque eu pensei, "Não é possível...". Mas se ninguém te chamou para nada, então você tinha que ir embora mesmo - disse Benja.

As notícias sobre a saída de Carlos Miguel rumo ao Nottingham Forest-ING surgiram no início do mês passado. E, de acordo com o próprio goleiro, a diretoria do Corinthians só o procurou para tratar sobre renovação na véspera do clássico contra o São Paulo, no dia 15 de junho.

- Foi na véspera do jogo contra o São Paulo. Ninguém nunca vai tirar minha alegria de jogar, pode estar o mundo inteiro contra mim. Não estou indo para ganhar rios de dinheiro igual todo mundo está falando. Querem falar? Podem falar. Vou calar a bola de todo mundo que falou - comentou o goleiro.