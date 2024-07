Mas já? Jornalista crava rodada em que Mano Menezes será demitido do Fluminense

Mano Menezes soma um empate e uma derrota pelo Fluminense até aqui (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Recém-chegado ao Fluminense, Mano Menezes tem dias contados no clube, segundo o jornalista José Ilan. Nas redes sociais, o comentarista projetou a saída do treinador e opinou que o técnico deixará o comando após perder para o Vasco da Gama.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense e Vasco se enfrentam no início de agosto, pela terceira rodada do returno do Brasileirão, em jogo que tem o Cruzmaltino como mandante. Antes, o Tricolor encara Criciúma, Athletico Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Bahia.

Mano Menezes tem apenas dois jogos pelo Fluminense: o empate com o Internacional em 1 a 1 e a derrota para o Fortaleza por 1 a 0. Lanterna do Brasileirão com apenas sete pontos, o Tricolor precisa de uma recuperação rápida para evitar o rebaixamento.