Filipe Luís detalhou os motivos das substituições feitas durante o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Grêmio neste domingo (31), no Maracanã, pelo Brasileirão. Sobre a saída de Pedro para a entrada de Bruno Henrique, o treinador afirmou que a equipe precisava de maior velocidade e pressão na frente.

continua após a publicidade

➡️ José Boto, diretor do Flamengo, reclama da arbitragem em empate com o Grêmio: ‘Estou preocupado’

— Estávamos em um momento do jogo que eu sentia que o time estava indo para trás, o adversário nos pressionando mais. Tanto com bola como sem. Precisávamos de velocidade e pressão, por isso coloquei o Bruno — disse.

Além disso, o técnico rubro-negro analisou o retorno de Nico de la Cruz ao time titular, elogiando a atuação do uruguaio. O comandante do Fla revelou, ainda, que o meio-campista pediu para ser substituído no segundo tempo e concordou que a alteração prejudicou o setor central da equipe.

continua após a publicidade

— Ele pediu para ser substituído. É um jogador que se recuperou, conseguiu ter uma sequência de treinos e está bem de novo. Nos dá muita dinâmica no meio-campo, tanto em ataque como em defesa. Um dos pilares dessa equipe. Muito feliz de tê-lo de volta. No momento que ele saiu, realmente estávamos em um momento que nosso time já estava sofrendo. Estava com dificuldades de sair. Não pela saída do De la Cruz, mas pelo momento que a equipe estava, talvez, tentando mais defender o resultado do que continuar com as dinâmicas. Acabamos sofrendo mais — explicou Filipe Luís.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo