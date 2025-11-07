André Rizek destaca carência no elenco do Flamengo: 'É bem impressionante'

O jornalista André Rizek destacou uma carência no elenco do Flamengo depois do empate do Rubro-Negro com o São Paulo na quarta-feira (5). O time de Filipe Luís virou o jogo, mas Gonzalo Plata foi expulso e o Tricolor Paulista empatou no final.

continua após a publicidade

No programa "Seleção Sportv", já na quinta-feira (6), André Rizek apontou a carência que o Flamengo tem na posição de centroavante. Com a lesão de Pedro, Plata e Bruno Henrique tem sido utilizados pelo técnico Filipe Luís.

➡️Leitura labial revela fala de Filipe Luís após expulsão de Plata, do Flamengo

- É curioso que um elenco que tem na lateral-esquerda três jogadores convocáveis, na direita idem, na zaga convocam um reserva, no meio-campo você tem De la Cruz reserva que é titular no Uruguai, as opções de lado do campo são brutais e na funçaõ de centroavante você não tem um reserva para o Pedro. É um negócio bem impressionante de formação de elenco - analisou André Rizek.

continua após a publicidade

➡️Jogador 'dispensado' por Filipe Luís manda indireta ao técnico do Flamengo

Ancelotti disse que não convocou Pedro, do Flamengo, por conta da lesão (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Como foi o jogo do Flamengo contra o São Paulo

O jogo entre São Paulo x Flamengo na Vila Belmiro começou com fortes emoções. Logo aos dois minutos, Luciano aproveitou bobeada de Erick Pulgar e estufou a rede do goleiro Rossi. O Flamengo, no entanto, demonstrou reação rapidamente. Poucos minutos depois, Arrascaeta foi derrubado dentro da área por Pablo Maia, pênalti. O camisa 10 foi para a bola e deixou tudo igual.

Com o placar empatado, o São Paulo tomou conta da partida contra o Flamengo. O Tricolor Paulista buscou aproveitar as falhas dos jogadores adversários, que erraram domínios e passes curtos com frequência, sofrendo com a marcação individual do time da casa.

continua após a publicidade

A grande jogada da primeira etapa foi aos 38', quando Ferreirinha deu uma caneta em Emerson Royal e passou no meio do lateral e do meia Saúl. Já nos acréscimos, Samuel Lino, após lançamento açucarado de Arrascaeta, marcou. O bandeirinha, entretanto, assinalou impedimento.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim como no primeiro tempo, as equipes entraram em campo na segunda etapa em alta voltagem. Aos dois minutos, em erro na saída de bola do São Paulo, Carrascal, do Flamengo, ajeitou a bola para Arrascaeta, que mandou a bola para fora. No lance seguinte, Ferreirinha levou perigo ao gol de Rossi.

O Flamengo conseguiu a virada com Samuel Lino, que fez um golaço após cruzamento de Emerson Royal, sem chance para Rafael. O atacante não vinha fazendo um bom jogo, e iria ser substituído por Luiz Araújo no momento em que a bola saísse. Após o gol, Filipe Luís desistiu da mudança.

O jogo complicou para o Flamengo quando Gonzalo Plata foi expulso por forte entrada em Arboleda (equatoriano foi expulso duas vezes na Libertadores). Com um a mais, o São paulo chegou ao empate aos 34 minutos, com Ferreirinha, sozinho dentro da área. Pressionando, o time mandante chegou perto de conquistar os três pontos, mas não conseguir furar a defesa rubro-negra. Empate ruim para os dois times em São Paulo x Flamengo.