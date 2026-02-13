Torcida do Botafogo reage a recado de Anselmi para Textor: 'Impossível'

O Botafogo perdeu para o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (13), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva, o técnico Martin Anselmi mandou um "recado" para John Textor, e muitos torcedores reagiram nas redes sociais.

— Botafogo não pode vender mais seus jogadores, é simples. É só ver o que está acontecendo. Não pode vender mais nenhum jogador. Não sou o dono do clube, não sou eu quem decido essas coisas, mas, no meu ponto de vista, o Botafogo não pode vender mais ninguém. Não sei ainda (se vai vender) — disparou o treinador alvinegro.

Nas redes sociais, muitos torcedores se impressionaram com a declaração de Martin Anselmi. Veja os comentários abaixo:

Martín Anselmi tenta implementar nova ideia no Botafogo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)

Veja reação dos torcedores com a fala do técnico do Botafogo

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi pegado e de pouca criatividade. Quando Fluminense ou Botafogo pareciam iniciar um ataque promissor, o lance era rapidamente parado com falta. A primeira grande oportunidade do jogo foi de bola parada. Serna, pela esquerda, botou na corrida e arrumou uma falta em cima da linha lateral da grande área. Acosta tentou direto e parou na barreira. Já mais para o final, Acosta recuperou a bola rápido após o Fluminense desperdiçar um ataque e tocou para Samuel. O capitão deu de primeira, de calcanhar para Canobbio, que 'canetou' Barboza e isolou de esquerda.

O segundo tempo começou com mais uma chance perdida pelo Fluminense contra o Botafogo. John Kennedy recebeu pelo alto e saiu cara a cara com Neto. O camisa 9 enfeitou demais e mandou por cima do gol. Dois minutos depois, o próprio JK fez uma falta boba na entrada da área e deu a primeira chance de perigo para o Glorioso. Telles cobrou falta na cabeça de Arthur Cabral, que parou em Fábio. O gol de Acosta saiu aos nove minutos. O meia achou John Kennedy, que girou e bateu. No rebote, Martinelli tentou, mas Neto defendeu de novo. No segundo rebote, Acosta poderia só empurrar para dentro, mas preferiu encobrir o goleiro botafoguense e fazer um gol de placa no Maracanã.

Superior na partida, o Fluminense poderia controlar o jogo a partir do 1 a 0. Mas Canobbio foi expulso após agredir Montoro com uma cotovelada e colocou fogo no confronto. O problema foi que o Botafogo se lançou demais ao ataque e deu mais chances ao Tricolor nos contra-ataques, todos desperdiçados por Serna. Danilo botou bola na trave, de falta, mas o Glorioso não balançou as redes. Vitória do Fluminense contra o Botafogo.