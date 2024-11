Sequência em Itaquera é trunfo do Corinthians na busca pela Libertadores

O Corinthians sonha com um lugar na próxima edição da Libertadores. Em décimo lugar, com 41 pontos, a luta por uma classificação para o torneio virou uma realidade. Com o título do Flamengo na Copa do Brasil, conquistado neste domingo (10), mais uma vaga está disponível através do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Saiba como o título do Flamengo ajuda o Corinthians por uma vaga na Libertadores

Atualmente, o sétimo colocado do Brasileirão é o Cruzeiro, com 47 pontos. O clube mineiro está levando a última vaga da competição nacional para a Libertadores. Apenas seis pontos separam o Corinthians do adversário.

Entre os times estão Bahia, com 46 pontos, e Vasco da Gama, com 43 pontos na tabela. Restam cinco jogos para o final do Campeonato Brasileiro, e o Timão possui confrontos diretos contra esses adversários, todos marcados para a Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Sequência do Corinthians

Até o final do Brasileirão, o Timão tem mais três jogos em casa e dois como visitante. Em Itaquera, recebe o Cruzeiro, Vasco da Gama e Bahia, justamente seus adversários na luta por uma vaga na próxima Libertadores.

Como visitante, o clube alvinegro ainda precisa jogar contra Criciúma e Grêmio, times que estão disputando a parte debaixo da tabela. Foram em confrontos diretos que o Corinthians conseguiu se afastar da degola, nas vitórias contra o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, e no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, no Barradão.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Corinthians

34ª RODADA - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena - 20/11

35ª RODADA - Corinthians x Vasco da Gama - Neo Química Arena - 24/11

36ª RODADA - Criciúma x Corinthians - Heriberto Hülse - 30/11

37ª RODADA - Corinthians x Bahia - Neo Química Arena - 04/12

37ª RODADA - Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio - 08/12

Memphis é uma das esperanças do Corinthians para a conquista de uma vaga na Libertadores (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Disputa ponto a ponto

Caso vença todos os adversários diretos, o Timão pode reduzir a distância do Cruzeiro para três pontos. Além disso, os mineiros estão na final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, e podem liberar mais uma vaga na Libertadores caso sejam campeões.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Não bastasse a 'ajuda' de Cruzeiro e Flamengo, o Botafogo ainda pode vencer o Atlético Mineiro na final da Libertadores, que será disputada na Argentina, e liberar uma nona vaga através do Brasileirão. Neste cenário, o Corinthians precisa ultrapassar somente o Vasco da Gama, que está na frente por apenas dois pontos.