Corinthians praticamente elimina risco de rebaixamento; veja probabilidades

Neste sábado (9), o Corinthians venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado positivo praticamente zerou as chances do Timão ser rebaixado para a segunda divisão do torneio nacional.

continua após a publicidade

➡️Corinthians mantém sonho de Libertadores após resultados da rodada

Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal da UFMG, as chances do Corinthians ser rebaixado para a Série B são de 0,50%. Antes da rodada começar, a probabilidade do clube alvinegro cair para a segunda divisão era de 25%.

Yuri Alberto e Memphis fizeram os gols da vitória do clube alvinegro neste sábado (9). O Corinthians chegou a sua quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, um feito que não acontecia desde 2020. O triunfo garantiu a décima colocação na tabela e cinco pontos de vantagem do Timão em relação ao Red Bull Bragantino, clube que abre a zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Yuri Alberto fez um dos gols do Corinthians no triunfo contra o Vitória (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Chances de Sul-Americana

Em décimo lugar no Brasileirão, o Corinthians entrou na zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. Segundo o estudo da UFMG, o Timão tem boas chances de disputar a competição continental em 2025. A probabilidade é de 81,3%.

Libertadores é possível?

A Fiel quer esquecer de vez o risco de rebaixamento e focar em uma vaga na próxima Copa Libertadores. Os seis mais bem colocados do Brasileirão garantem vaga no torneio. O estudo da UFMG indica que o Timão não tem chances de chegar ao sexto lugar, que atualmente pertence ao São Paulo.

continua após a publicidade

Com 41 pontos, o Timão pode chegar no máximo a 56 pontos na tabela. No entanto, o Tricolor já tem 57 pontos, ou seja, não há chances matemáticas de isso acontecer.

Caso o Flamengo seja campeão da Libertadores, o Cruzeiro conquiste a Sul-Americana e o Botafogo vença a Libertadores, o Brasileirão poderá conceder vagas até o nono colocado.

Atualmente, o Vasco da Gama é o nono colado com 43 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians. As equipes ainda vão se enfrentar neste Brasileirão. O jogo será no dia 24 de novembro, na Neo Química Arena, marcado para às 16h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo do Corinthians

Com a Data Fifa, na próxima semana, o Corinthians terá um intervalo de dez dias sem jogos. O Timão volta a entrar em campo apenas no dia 20 de novembro, contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena. O confronto está marcado para às 11h (de Brasília).