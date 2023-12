A vitória levou os presentes em São Januário à loucura. Durante a campanha, a mesma cena foi vista algumas vezes, com festas nas arquibancadas do estádio. A relação entre os aficionados e o time é de tamanha importância que o jornalista André Rizek, do SporTV, creditou a suada manutenção do Cruz-maltino na elite à torcida.