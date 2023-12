Torcedor símbolo do Vasco em 2023, Gui passou por momentos de tensão após o jogo do Cruzmaltino em São Januário. Depois da vitória do clube, a família do menino foi assaltada e perdeu inúmeros pertences. Tayane Gandra, mãe da criança, afirmou que os criminosos usaram revólver para abordá-los.