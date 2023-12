Com o resultado, o Bahia termina com 44 pontos e iguala a pontuação do Santos. A equipe de Rogério Ceni garantiu a permanência na Série A do Brasileirão pela diferença no saldo de gols. O Galo não conseguiu confirmar o vice-campeonato, mas terminou a competição dentro do G4, ficando com vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.